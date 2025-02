Calciomercato.it - Como-Juve, Giuntoli: “Tutti insieme a lottare. Rimpianto Kean, vi spiego”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni del Football director bianconero prima del match valevole per la 24esima giornata di Serie A: “Abbiamo attraversato un periodo difficile”“Pressioni su Thiago Motta? Siamo sempre”. Così Cristianoa ‘Sky Sport’ prima del fischio d’inizio dintus, anticipo del venerdì della 24esima giornata di Serie A. “Abbiamo attraversato un periodo difficile, eravamo sotto numero ed era impossibile fare delle rotazioni. Ora siamo contenti dopo il mercato, vedremo cosa succederà”.Da Vlahovic a, parla(AnsaFoto) – Calciomercato.it“In questo momento dobbiamo pensare a una gara alla volta, cercando quella continuità che ci è mancata in questa stagione”, ha sottolineato il Football director bianconero prima di dribblare l’argomento relativo al dualismo tra Kolo Muani e Vlahovic, quest’ultimo relegato di nuovo in panchina: “Se possono giocare? Sicuramente sì, poi in ogni gara si prenderanno le decisioni opportune”.