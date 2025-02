Juventusnews24.com - Como Juve 1-2 LIVE: Kolo Muani su rigore riporta i bianconeri in vantaggio!

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25(inviato al Sinigaglia) – Dopo la vittoria contro l’Empoli all’Allianz Stadium, laè ospite delnel match che apre la giornata numero 24 di questo campionato.in cerca di altri tre punti per dare continuità al 4-1 di domenica scorsa e prepararsi al meglio all’andata dei playoff di Champions contro il PSV.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA1-2: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? ATTACCA LA– Bella palla diper Yildiz, poi il turco cerca la sovrapposizione di McKennie: palla in area dima non ci arriva Nico Gonzalez per un soffio.2” CI PROVA IL– I padroni di casa guadagnano due corner ravvicinati: poi ci prova da fuori area Valle Gomez: palla alta e fuori misura.