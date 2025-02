Juventusnews24.com - Como Juve 1-1 LIVE: entra Conceicao!

Leggi su Juventusnews24.com

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25(inviato al Sinigaglia) – Dopo la vittoria contro l’Empoli all’Allianz Stadium, laè ospite delnel match che apre la giornata numero 24 di questo campionato. Bianconeri in cerca di altri tre punti per dare continuità al 4-1 di domenica scorsa e prepararsi al meglio all’andata dei playoff di Champions contro il PSV.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA1-1: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? ATTACCA LA– Bella palla di Kolo Muani per Yildiz, poi il turco cerca la sovrapposizione di McKennie: palla in area di rigore ma non ci arriva Nico Gonzalez per un soffio.2” CI PROVA IL– I padroni di casa guadagnano due corner ravvicinati: poi ci prova da fuori area Valle Gomez: palla alta e fuori misura.