Ilgiorno.it - Como, furti di alcolici al supermercato: denunciato pakistano

, 7 febbraio 2025 – Bottiglie diinfilate sotto al giubbetto, per oltrepassare le casse senza pagare. Ma per ildi 36 anniieri sera, non sarebbe stata la prima volta. Gli addetti alla vigilanza deldi viale Giulio Cesare che hanno chiesto l’intervento della Squadra Volante, hanno infatti detto di aver tenuto sotto osservazione l’uomo quando è entrato nel, in quanto già più volte aveva commessocon le stesse modalità. Gli agenti lo hanno preso in consegna aper furto aggravato. In Questura, sono inoltre emersi diversi precedenti di polizia e la sua condizione di clandestino, quindi la sua posizione è stata trasmessa all’Ufficio Immigrazione che provvederà amministrativamente nei suoi confronti.