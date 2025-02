Lapresse.it - Commemorazione Acca Larentia, emessi 16 Daspo

Sono 16 i‘fuori contesto’dal Questore di Roma per apologia del fascismo. I destinatari sono tutte persone denunciate negli ultimi due anni in occasione delladi, provenienti da Roma ed altre province tra cui Milano, Napoli, Salerno, Caserta e Avellino. Tra i soggetti colpiti dalle misure anche tifosi delle curve delle due squadre romane e sostenitori del Napoli. Dei 16 provvedimenti, 3 hanno durata di 6 anni ‘aggravata’ dall’obbligo di firma, mentre gli altri 13 sono stati adottati per periodi compresi tra uno e due anni. In valutazione le posizioni di oltre 200 soggetti responsabili di altre ipotesi di reato per le quali è previsto il cosiddetto‘fuori contesto’, vale a dire a prescindere dalla commissione di episodi di violenza in ambito sportivo.