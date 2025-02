Amica.it - Come vestirsi a un funerale: le regole di stile dalle royal

Il dress code per unimpone sobrietà, eleganza e rispetto. Nel corso degli anni lehanno dimostrato che è possibile coniugare questi elementi con un’eleganza discreta e impeccabile, rispondendo alla domandaa uncon look sobri. Dai completi austeri di Kate Middleton ai cappotti sartoriali della regina Letizia di Spagna, passando per i tocchi di raffinata essenzialità di Beatrice Borromeo. La famiglia reale britannica e le altre case regnanti offrono spunti suaffrontare il lutto con classe. Il nero resta il colore dominante, ma non mancano dettagli diche aggiungono personalità senza compromettere la sobrietà dell’insieme: un cappello ben strutturato, una spilla preziosa, una silhouette rigorosa ma femminile.