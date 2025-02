Milleunadonna.it - “Come un ratto che si insinua nel mio corpo”: la Sclerosi multipla raccontata da chi non vuole essere invisibile

Leggi su Milleunadonna.it

Si può parlare di disabilità e di una malattialasenza evocare pietismi o metafore guerresche legate all’idea di eroiche lotte contro un nemico spietato? Sì, si può, ma il progetto “Non siamo invisibili”, nato per dare voce a chi spesso non ne ha e per combattere gli stereotipi l.