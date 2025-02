Fanpage.it - Come parlare di peso ai bambini senza metterli a disagio: i consigli della Società Italiana di Pediatria

La Sip ha pubblicato una nuova guida destinata ai genitori per promuovere un dialogo costruttivo ed empatico con i figli riguardo il delicato tema delcorporeo. Secondo i pediatri, creare un ambiente privo di giudizio, ponderare le scelta delle parole e far capire ai piccoli l'importanza di non vergognarsi per l'aspetto esteriore, sono solo alcuni degli elementi che possono aiutare ia sviluppare un rapporto più sano con il proprio corpo.