Come mantenere un livello sano di catarro e muco

Il– sembra un po’ disgustoso, vero? Ma questa sostanza vischiosa è una delle protagoniste della difesa dell’organismo e ne immagazzina abbastanza da riempire mezza bottiglia di soda da due litri ogni giorno.Se siete alla ricerca di un sollievo dall’accumulo diin eccesso, esistono diversi modi efficaci per ridurre ile migliorare la salute delle vostre vie respiratorie.Ilè un tipo diprodotto dalle vie respiratorie. È più denso e appiccicoso del normalepresente nel naso, specificamente progettato per intrappolare sostanze irritantipolvere, batteri e allergeni.È prodotto naturalmente dall’organismo e utilizzato dal sistema respiratorio per combattere l’infiammazione, spiega la Cleveland Clinic.“Anche se la quantità esatta prodotta dal corpo non è nota, la maggior parte degli esperti ritiene che sia circa un litro al giorno”, che è sufficiente per riempire mezza bottiglia di soda da due litri, secondo il laringologo Paul C.