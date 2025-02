Come ha fatto Federica… Grande Fratello la mamma di Alfonso e la frecciatina alla ex fidanzata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tra le varie storie d’amore nate quest’anno all’interno della casa delc’è anche quella che vede coinvoltiD’Apice e Chiara Cainelli. “La strana coppia”, qualcuno li ha definiti: lei del Trentino-Alto Adige, lui napoletano. Hanno ufficializzato la loro relazione da poco e tra loro c’è un bel feeling, anche se non mancano le incomprensioni. Ad, ad esempio, non piace che Chiara trascorra intere giornate con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zuedi Di Palma a parlare (male) del suo amico Javier Martinez ed Helena Prestes. Ma anche Chiara ha avuto qualcosa da ridire di recente sul comportamento del fidanzato. Durante la puntata di giovedì 6 febbraio, ha espresso il suo disappunto per alcuni racconti in cuicitava l’ex, Federica Petagna, con la quale aveva partecipato a Temptation Island ed ex concorrente del GF.