Come finisce La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock

Lasul, film diretto danel 1954 e interpretato da James Stewart e Grace Kelly,con lo scontro tra il personaggio di Jeff Jefferies, fotoreporter momentaneamente su una sedia a rotelle a causa di una gamba rotta, e Lars Thorwald, il vicino sospettato di aver ucciso la moglie. In una scena ad altissima tensione, dunque, questo si reca a casa del reporter dopo aver avuto la consapevolezza di essere stato scoperto.Thorwald avanza minaccioso verso l’uomo, Jeff, a sua volta, cerca disperatamente un modo per difendersi ma l’unica arma a disposizione è la macchina fotografica e il flash, che usa per accecare l’assassino. Nonostante questo Thorwald riesce ad avvicinarsi tanto da spingere l’uomo fuori dalla. Fortunatamente, in quel momento arriva la polizia, riuscendo a fermare l’assassino prima d’infliggere il colpo di grazia.