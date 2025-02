Spettacoloitaliano.it - Come finisce Il Labirinto del Grizzly: trama e spiegazione finale del film

Leggi su Spettacoloitaliano.it

IldelIldelè un2015 diretto da David Hackl, conosciuto con il titolo Into theMaze. Thomas Jane, James Marsden e Billy Bob Thornton arricchiscono il cast. Il regista è già autore di “Saw V”, “Daughter of the Wolf” e “Dangerous”. In questo trailer l’azione si fonde con risvolti crime e con le inquietanti dinamiche del beast-movie.Ildel. La, ile ladel.IldelcompletaDue fratelli, che poco si frequentano, si ritrovano per trascorrere alcuni giorni nella casa delle vacanze in Alaska in cui erano soliti andare da piccoli. Decidono di organizzare un’escursione di due giorni nella natura selvaggia. Si ritroveranno braccati da un feroce orsomaschio che inizia a decimare chiunque incontri il suo cammino.