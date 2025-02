Cinemaserietv.it - Come finisce il film The Island: cloni senzienti

Alla fine delThe, Lincoln Six Echo e Jordan Two Delta riescono a distruggere la struttura in cui erano imprigionati e a liberare tutti i, rivelando la verità sul complesso di Merrick. Lincoln uccide il dottor Merrick con un arpione, mentre Laurent, avendo maturato dubbi sulla moralità del progetto, aiuta Jordan a fuggire. Iescono per la prima volta all’aria aperta, scoprendo che il mondo esterno non è contaminatogli era stato fatto credere. Nel frattempo, Lincoln e Jordan, ora finalmente liberi, salpano insieme su uno yacht di Tom Lincoln, realizzando il loro sogno di raggiungere una vera isola.Ilsegue Lincoln e Jordan, dueinconsapevoli della loro vera natura, che vivono in un ambiente controllato credendo che l’esterno sia inabitabile. Quando Lincoln scopre la verità – che loro e gli altri residenti sonocreati per fornire organi e servizi ai loro ricchi sponsor – decide di fuggire con Jordan.