Oasport.it - Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber domina la Mass start di Otepää, trentesimo Pittin

Torna a vincere: altraportata a casa dal fenomeno della. In Estonia adcon il solito salto devastante il norvegese trova la vittoria numero cinque in questa stagione di Coppa del Mondo.Come detto, il trampolino HS97 ha esaltato le caratteristiche del fuoriclasse norge: 102,5 metri il suo salto, di gran lunga meglio di tutti i rivali per un punteggio finale di 137.Deve arrendersi Vinzenz Geiger, che partiva dalla prima piazza dopo la prova di sci di fondo: il teutonico non ha potuto nulla, cedendo di 10,1 punti. Terzo l’austriaco Johannes Lamparter, poi il finlandese Ilkka Herola.Lontani gli azzurri. Il migliore è Alessandro, che termina in trentesima piazza, mentre più dietro troviamo Aaron Kostner, 38mo, e Raffaele Buzzi, 41mo.