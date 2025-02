Oasport.it - Combinata nordica: clamorosa doppietta giapponese ad Otepää, vince Yuna Kasai. Cade Hagen

Colpo di scena in terra estone:nella tappa di Coppa del Mondo dial femminile in quel di. Are ènella mass start, primo successo della carriera per la classe 2003 nipponica.Ida Maria, la donna più attesa, aveva dominato nel fondo che apriva la gara odierna, una caduta sul salto (senza conseguenze fisiche) ha però compromesso la prova della vincitrice di sette delle dieci prove disputate sin qui.Ne approfitta dunque, con un salto di 93,5 metri (miglior misura odierna) che le vale il punteggio di 99,9. Battuta, in una sfida in famiglia, la sorella Haruka. Completa un podio ricco di outsiders la teutonica Jenny Nowak a 2.3 punti dalla vetta.Solo quarta (aveva la chance per chiudere i conti in chiave classifica) la leader di Coppa Nathalie Armbruster, che delude nel salto.