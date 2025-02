Ilgiorno.it - Colturano, la roggia dei veleni: "Cromo e nichel nei campi. Senza bonifiche salute a rischio"

Daioni analizzati nel laboratorio sono emersi "valori nelle acque, nei fanghi e nei terreni disuperiori ai limiti consentiti dalla vigente normativa". Una "tipologia di inquinamento" che non si può ricondurre a scarichi domestici ma piuttosto "alle produzioni artigianali e industriali" e a sversamenti che dal polo produttivo di via delle Industrie avrebbero contaminato anche i terreni agricoli adiacenti allaColturana, attualmente coltivati. Una situazione allarmante emersa dai risultati delle analisi, nel centro specializzato LabAnalysis, suioni prelevati lo scorso 7 novembre alla pre, in qualità di pubblici ufficiali, delle Guardie ecologiche volontarie. Le associazioni ambientaliste Wwf Martesana Sud Milano, Legambiente Lombardia e Associazione Parco Agricolo Sud Milano esprimono quindi "profonda preoccupazione per la situazione ambientale e sanitaria", denunciando che e "a tre anni dalle nostre prime segnalazioni, non è stato avviato alcun procedimento per la caratterizzazione e bonifica dell’area inquinata", di proprietà degli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.