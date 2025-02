Quotidiano.net - Colorata e dissacrante: si illumina Arte Fiera

Leggi su Quotidiano.net

Oltre centosettanta gallerie nei due padiglioni storici 25 e 26, una Main Section suddivisa come sempre frastoricizzata e contemporaneo e quattro sezioni curate e su invito, fotografia e immagini in movimento, Pittura XXI, Multipli e la nuova arrivata, Prospettiva, dedicata agli artisti emergenti. Al via da oggi a domenica la quarantottesima edizione di, la più longevad’moderna d’Italia, che soprattutto negli ultimi tre anni e dopo una certa crisi aggravata dalla pandemia, ha avuto una ripresa eccezionale. Tanto che Simone Menegoi, al suo ultimo anno di direzione artistica, lascia con il sorriso di chi sa di aver fatto un bel lavoro, anche rafforzato dalla presenza del manager e collezionista Enea Righi, qui nel ruolo di direttore operativo. E chi succederà a Menegoi, nome che il presidente di Bologna Fiere annuncerà entro domenica, lo farà nel segno di una continuità preziosa e necessaria: un metodo di lavoro non si cambia.