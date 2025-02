Lanazione.it - Colle Val d’Elsa: traffico da incubo. I cittadini chiedono rapide soluzioni

Leggi su Lanazione.it

Caos del: un problema da risolvere con urgenza.sta vivendo da tempo un grave problema legato al, che sta mettendo a dura prova la qualità della vita dei suoi abitanti. A sostenerlo sono le molte richieste ricevute dalla nostra redazione. "Il cuore del problema è rappresentato dal passaggio incessante di tir e mezzi pesanti attraverso il centro cittadino, una situazione che, oltre a creare disagi per i residenti, mette in pericolo la sicurezza stradale e l’ambiente – viene affermato dalla e-mail della giovane Francesca C. –. La strada principale che attraversa il centro diè diventata un vero e proprio corridoio per i camion, destinati spesso a percorrere le vie strette e tortuose del paese, in un itinerario che non sembra essere mai stato progettato per il passaggio di mezzi così ingombranti".