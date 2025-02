Collaboratore di giustizia in manette per un omicidio di 29 anni fa

Leggi su Corrieretoscano.it

CARRARA – Inper undi 29fa. È finito in carcere a Brescia undi, Vincenzo Sarno, fermato in provincia di Massa Carrara sulla base di un fermo emesso dalla Dda di Napoli peraggravato dal metodo mafioso e notificato dalla Squadra Mobile partenopea.L’uomo, insieme ai fratelli avrebbe ucciso il 5 gennaio del 1996, nell’ambito di una faida di camorra, Gerardo Tubelli. La vittima dell’, all’epoca dei fatti esponente del gruppo criminale attivo nel territorio del comune di Cercola e fu sorpreso nelle vicinanze della sua abitazione da un commando di fuoco, a capo del quale vi sarebbe stato proprio Sarno. Allo stesso Sarno è stato notificato anche un secondo fermo della Dda di Brescia per tentato, detenzione e porto di armi alterate, reati contestati anche ad altri due indagati, destinatari dello stesso provvedimento.