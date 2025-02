Gqitalia.it - Cole Palmer abbina il suo nuovo Richard Mille a degli auricolari col cavo

Leggi su Gqitalia.it

, uno dei migliori giocatori di calcio al mondo noto per essere stato capace di imporsi nelle partite che contano e avere segnato gol decisivi nel Chelsea e nella nazionale inglese, gode di un grande privilegio grazie al suo lavoro: la possibilità di collezionare orologi rari e preziosi.All'inizio di questa settimana, prima di scendere in campo contro il West Ham,ha trovato il tempo di sfoggiare il suo ultimo gioiello orologiero durante l'ispezione del campo prima della partita. Il segnatempo in questione: unRM 67-02 Italy con cinturino bianco. È la prima volta che lo vediamo indossare un(in passato è stato avvistato con un paio di orologi Rolly molto belli), ma l'RM 67-02 dimostra che ha chiaramente una marcata predilezione per i grandi nomi.