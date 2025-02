Secoloditalia.it - Col niqab in classe, il caso di Monfalcone smaschera l’ipocrisia. Da Valditara al Garante: la scuola sia luogo di integrazione e sviluppo

La vicenda delladi, nel Goriziano, è diventato unormai arci-noto: ed è quello delle 5 studentesse che prima di entrare inalle 8, in una stanza appartata, alzano il velo di fronte alla referente dell’istituto superiore Sandro Pertini che in questo modo si sincera che a entrare asiano le allieve iscritte. Una prassi indotta dalla necessità di riconoscimento e motivi di sicurezza, non codificata ma adottata, per le giovani islamiche di liceo che per fede indossano ila lezione. Una procedura laboriosa in rispetto all’unica legge in vigore sull’argomento secondo la quale è vietato comparire irriconoscibili in unpubblico.Col, suldiinterviene ilEcco, sulè intervenuta la neoper l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, secondo la quale è lecito avere «molte preoccupazioni sulla libertà di queste ragazze e sulla loro effettivanel contesto scolastico e sociale.