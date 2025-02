Liberoquotidiano.it - Coincidenza-choc: "In 9 erano pure a Bologna", la maledizione dell'Inter è un caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

I recuperi di campionato non piacciono proprio all', che negli ultimi anni, quando si è trattato di recuperare una partita, non è riuscita a fare bene. Lo dimostra il pesante k.o. per 3-0 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Nella mentre, nel 2022, si ricorda il k.o. contro ilal Dall'Ara — partita che era stata rinviata perché diversi rossoblùstati colpiti dal Covid prima del match che doveva essere inizialmente in programma — che consegnò lo scudetto nelle mani del Milan. Nove di loroin campo al Dall'Ara, in quella notte di aprile: Bastoni, De Vrij, Darmian, Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu e Lautaro. Tre anni dopo il fantasma del recupero è tornato ad aleggiare sopra la testa di Simone. Per l'è arrivata una sconfitta sonora che in trasferta mancava dal 2024 (lo 0-1 di Sassuolo con il titolo già in tasca).