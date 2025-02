Tvzap.it - Clizia Incorvaia, il post su Eleonora Giorgi commuove

Personaggi tv. "Il tempo a disposizione è contato": il toccante post su Eleonora Giorgi. Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi sono diventate grandi amiche. Da quando la modella e conduttrice si è fidanzata con Paolo Ciavarro, conosciuto all'interno della Casa del "Grande Fratello", non ha mai perso occasione per elogiare la suocera, con cui nel tempo ha costruito un rapporto stupendo. Oggi che l'attrice è gravemente malata l'ex gieffina le sta accanto e la supporta assieme a tutta la famiglia. A colpire i followers un toccante post pubblicato dall'ex gieffina dedicato alla suocera. Il post su Eleonora Giorgi: "Non so se siano il dolore e la sofferenza a unire di più , in alcuni momenti , una famiglia, ma spesso accade che quando scopri che il TEMPO a disposizione è contato, decidi di spingere sull'acceleratore e vivere al massimo questo viaggio chiamato VITA".