Anticipazionitv.it - Clizia Incorvaia e il dolore per Eleonora Giorgi: il toccante messaggio

Leggi su Anticipazionitv.it

edhanno costruito un rapporto speciale nel tempo. Da quando la modella e conduttrice si è fidanzata con Paolo Ciavarro, ha sempre dedicato attenzioni e affetto alla suocera. Oggi, mentre l’attrice combatte contro una grave malattia,le è accanto con amore e dedizione. In un post sui social, ha condiviso una riflessionesulla vita e sul valore del tempo, emozionando profondamente il web.Ildiha voluto esprimere i suoi sentimenti con parole profonde. “Non so se siano ile la sofferenza a unire di più in alcuni momenti una famiglia, ma spesso accade che quando scopri che il TEMPO a disposizione è contato, decidi di spingere sull’acceleratore e vivere al massimo questo viaggio chiamato VITA”.