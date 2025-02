Quotidiano.net - Click day badanti 2025, posti esauriti? Nuova data l’8 febbraio sul sito del ministero

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7– E’ partito oggi alle 9 il cosiddettoday, la procedura per le assunzioni dei lavoratori extracomunitari per la collaborazione domestica. Ilday Le domande precaricate suldeldegli Interni sono 45mila a fronte di 9.500per il settore.disponibili che quindi sono andati in pochi minuti come è avvenuto il 5in occasione delday per i lavoratori non stagionali. Il 64enne non poteva badare a se stesso così ha assunto le duerivelatesi però infedeli Iday per stagionali e turismo Altriday sono previsti il 12per i lavoratori stagionali e il 1 ottobre per i lavoratori stagionali del turismo.dayfinestra Per l’assistenza familiare però la finestra non si chiude completamente domani dato che oltre ai 9.