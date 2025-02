Quotidiano.net - Claudia Chessa e il volo per la libertà: una scelta contro la violenza

Leggi su Quotidiano.net

non è caduta.ha scelto di volare. Non perché volesse morire. Ma perché l’alternativa era morire comunque. Ha deciso di non lasciare che fosse lui, il fidanzato Alessio Lupo, a scrivere la parola “fine” sulla sua esistenza. Chi si lancia dal quarto piano di un hotel non sta scegliendo la morte, ma l’unicarimasta. Sceglie di non lasciare che sia un altro a stabilire il quando e il come. Perché quando sei chiusa in una stanza con un uomo che ti sussurra: “Non uscirai viva di qui”, il tuo destino è già stato firmato. L’unico modo per riscriverlo è strappargli la penna dalle mani. La cronaca lo chiama tentato femminicidio. I giornali titolano: “Precipitata dopo una lite”. E c’è sempre qualcuno pronto a dire che avrebbe dovuto andarsene prima. Ma qui non c’è stato nessun litigio.