Clamorosa disfatta per la sinistra: Piombino vuole lasciare la "rossissima" Livorno, un caso senza precedenti

Doveva succedere. Il momento è propizio. Con Trump scatenato che guida la partita di Risiko per fare del Canada il cinquantunesimo stato degli Stati Uniti, acquisire il Canale di Panama, soffiare ai danesi la Groenlandia e, ultima trovata, sgomberare Gaza dai palestinesi e farne la Costa Azzurra del Medio Oriente, è naturale che ci sia chi, nel nostro piccolo insignificante stivaletto, si senta inebriare e voglia, pure lui, spostare territori, cambiare capoluoghi, trasferire territori da qui a lì.. Sì,, il comune di circa 32mila abitanti (fonte Wikipedia) in Toscana e, per la precisione, in provincia di. Finora. Perché, e non da oggi,conha una brutta ruggine, e già nel maggio 2013 il consiglio comunale deliberò «a larghissima maggioranza», raccontano le cronache (un voto contrario e due astensioni), un “percorso di transizione” per passare alla provincia di Grosseto.