Civitanovese, abbondanza di scelta. Senigagliesi, c’è Buonavoglia

di scelte per il tecnico Stefanoin vista della trasferta di Fossombrone. Agli ultimi ingaggi di Francesco De Francesco e Francesco D’Innocenzo, ecco aggiungersi la bella notizia del recupero di Kevin. L’esterno d’attacco, molto spesso pericolo numero uno della formazione rivierasca, è tornato ad allenarsi in gruppo. Le sue condizioni fisiche sono buone, il giocatore sgomita per una maglia da titolare al "Marcello Bonci", gara in programma domenica alle 14.30. Ancora allenamento differenziato, invece, per Mattia Foglia. Salvo imprevisti, l’ex Pineto tornerà con i compagni la prossima settimana per prepararsi all’esordio in rossoblù. L’altro assente di giornata sarà il compagno di reparto Giorgio Capece, che invece sconta un turno di squalifica. In mediana e sulla trequarti le alternative sono diverse: si tratta di Visciano, Domizi, Macarof, D’Innocenzo al centro; Milani, Aprea, Di Martino esugli esterni, zona del campo dove non va affatto ignorata la variante Brunet che in quel ruolo è stato schierato nelle ultime partite con risposte molto positive.