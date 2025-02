Laspunta.it - Cisterna, ubriaco provoca incidente. Sospesa la patente dal Prefetto per due anni.

Leggi su Laspunta.it

Avevato unin pieno centro cittadino guidando in stato di ebrezza: ieri per 41enne diè scattato un provvedimento di sospensione dellaper duestabilito daldopo la denuncia alla Procura da parte del comando della polizia locale diche aveva anche ritirato il titolo di guida.L’stradale oggetto degli accertamenti risale al 25 gennaio scorso, quando gli agenti del comandante Raoul De Michelis sono intervenuti per il rilievo di un sinistro nel centro della città. Agli operatori risultava anomalo il comportamento del 41enne conducente del veicolo il quale, dopo un primo tentativo di allontanarsi dal luogo del sinistro, veniva fermato dal conducente della macchina danneggiata.Come di rito, si provvedeva a sottoporre il conducente al controllo tramite strumento precursore dal quale si rilevava la positività alle sostanze alcooliche.