Cisterna Night to Shine Il ballo per aiutare la disabilità

Si svolgerà stasera al centro polivalente San Valentino l’edizione annuale diTo(NTS) per le persone con. L’iniziativa è promossa dalla Living Word, la chiesa evangelica diDi Latina, che ogni anno ha deciso di accendere un faro sulla. L’anno scorso hanno partecipato all’evento 180 persone e nella serata odierna si prospetta una partecipazione ancora più ampia.toè stato avviato dalla Fondazione Tim Tebow ed è un evento simile a undi fine anno per persone con. Questo evento si svolge in circa 750 luoghi in tutto il mondo e offre alle persone conl’opportunità di sentirsi viste, speciali, sicure e amate.L’evento si terrà presso il Centro Polivalente San Valentino,di Latina con inizio alle ore 17,30 fino alle 20,30.