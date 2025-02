Calciomercato.it - Cinquanta milioni per Nico Paz: sarà il nuovo titolare

Il trequartista del Como può approdare in una big di Serie A: Inter, Juventus e Milan studiano il grande affareUn predestinato.Paz è apparso subito così: un talento che aspetta solo di sbocciare. Nel Como ci è riuscito al primo approccio: 5 gol e 4 assist nella sua prima metà di stagione in Serie A, numeri importanti a cui l’argentino ha affiancato anche giocate di altissima qualità.perPaz:il(LaPresse) – Calciomercato.itLa sensazione è che ci si trovi davanti ad un campione del futuro, non per nulla la provenienza è di quelle doc: il Real Madrid. Il Como lo ha acquistato a titolo definitivo, ma le merengues non hanno voluto perderne il controllo da subito. Si spiega così la possibilità che gli spagnoli si sono garantiti di acquistare a prezzo già fissato il calciatore, così come la percentuale di rivendita al 50% ad appannaggio dei blancos.