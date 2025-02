Ilrestodelcarlino.it - Cinghiali a spasso per Macerata, il sindaco apre la caccia

, 7 febbraio 2025 –per, ilcorre ai ripari e con un’ordinanza dispone una battuta diper allontanare e abbattere gli animali. Le segnalazioni sulla presenza di ungulati nelle zone di Montalbano, Santa Croce e Collevario sono arrivate nelle ultime settimane sia da semplici cittadini che dall’Ast. In particolare, l’Azienda sanitaria ha lanciato l’allarme sulle incursioni deinella zona del Distretto sanitario, della Farmacia territoriale e dei Servizi veterinaria, a Santa Croce. Una situazione rischiosa, secondo l’Ast, sia per il personale che per gli utenti che frequentano la struttura sanitaria. Il pericolo è stato così segnalato al Comune, che nel frattempo aveva ricevuto diverse chiamate anche da semplici cittadini, preoccupati per la presenza deivicino alle loro abitazioni.