Lapresse.it - Cinema, Genovese: a ‘Follemente’ il primo appuntamento diventa gioco di ruoli

è una commedia romantica che racconta ilincontro tra Piero (Edoardo Leo) e Lara (Pilar Fogliati), guidati in tutto ciò che fanno e dicono da una super coscienza interiore composta da quattro uomini per lui e quattro donne per lei. Ad assistere Lara ci sono: Emanuela Fanelli (Trilli), Maria Chiara Giannetta (Scheggia), Claudia Pandolfi (Alfa), Vittoria Puccini (Giulietta), mentre a consigliare Piero, Marco Giallini (Il Professore), Maurizio Lastrico (Romeo), Rocco Papaleo (Valium) e Claudio Santamaria (Eros). “Il tentativo è stato quello di riuscire a fare una commedia alla Woody Allen, se vogliamo fare l’esempio più alto, che abbia un umorismo di situazione e non di battuta, una strana alchimia che capisci se funziona solo in sala”, ha detto Paolo, regista e autore della sceneggiatura insieme a Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi.