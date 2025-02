Cinema, Fino alla fine di Muccino apre il Filming Italy-Los Angeles

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 feb. (askanews) – Sarà “” di Gabrieleil film d’apertura della decima edizione di– Los, che si terrà dal 19 al 22 febbraio a Los. Il regista presenterà il film al pubblico del DGA Theater, in anteprima assoluta per l’America e per l’occasione riceverà ilBest Director Award. Insieme a lui sul palco la giovane protagonista del film, l’attrice americana Elena Kampouris, a cui verrà consegnato ilRising Star Award. Il film, che conta sulla partecipazione di un cast giovane e di talento, che comprende Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli e Ruby Kammer, sarà distribuito negli Stati Uniti da Vertical a maggio del 2025. Tiziana Rocca, fondatrice e direttrice artistica del Festival, ha dichiarato: “Sono particolarmente felice di inaugurare la decima edizione del– Loscon ‘’ di Gabriele, un regista che stimo moltissimo e che rappresenta un’eccellenza delitaliano.