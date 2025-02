Romadailynews.it - Cina: funzionario, da 8 anni e’ prima nazione al mondo per commercio beni

Negli ultimi ottolaha mantenuto la sua posizione dialper ildi, ha dichiarato oggi l’autorita’ nazionale per la regolamentazione della dogana. L’anno scorso le importazioni e le esportazioni totali dihanno superato per lavolta i 43.000 miliardi di yuan (circa 6.000 miliardi di dollari), con un aumento del 5% su base annua, secondo Sun Meijun, capo di partito dell’Amministrazione generale delle dogane (GAC). Nel 2024 la GAC ha introdotto e attuato 16 misure finalizzate a ottimizzare ulteriormente l’ambiente imprenditoriale nei porti e ad agevolare ilper le imprese durante tutto l’anno, ha dichiarato Sun in occasione di una conferenza nazionale sul lavoro nelle dogane. Sono state applicate riduzioni tariffarie e vari tipi di misure di preferenza tariffaria, per un totale di 282,9 miliardi di yuan di riduzione o rimborso delle imposte, ha dichiarato Sun.