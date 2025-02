Romadailynews.it - Cina: capo Mercedes di Formula 1 considera Paese un mercato chiave

Ildel team delladi1, Toto Wolff, ha lodato lacomeestremamente importante per la F1. Parlando in esclusiva a Xinhua, Wolff ha espresso il suo entusiasmo per l’approfondimento dei legami della squadra con la, sottolineando il suo legame con ile con il Circuito internazionale di Shanghai. “Il circuito e’ all’avanguardia e le strutture sono di altissimo livello. Shanghai e’ una citta’ fantastica e ogni visita e’ accolta da una sensazione positiva”, ha dichiarato Wolff. L’austriaco ha anche sottolineato il drastico cambiamento nel rapporto dellacon la F1 negli ultimi anni. “Un tempo sport con un interesse limitato nel, negli ultimi anni la sua popolarita’ e’ aumentata vertiginosamente”, ha dichiarato Wolff. L’austriaco ha attribuito questo fenomeno in gran parte a una fascia demografica giovane, suggerendo che la crescita e’ di buon auspicio per il futuro del motorsport nel