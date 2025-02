Romadailynews.it - Cina: AG600M anfibio completa primi voli di prova nell’anno del serpente

Leggi su Romadailynews.it

Tre velianfibi di grandi dimensioni“Kunlong”, sviluppati in modo indipendente dall’Aviation Industry Corporation of China (AVIC), hanno recentemente concluso un’altra serie didi, segnando un passo fondamentale verso la certificazione di aeronavigabilita’, ha annunciato l’AVIC. Con il sostegno di circa 500 membri del team di ricerca sui veli, la missione e’ stata effettuata lunedi’ presso il centro di collaudo di velicivili dell’AVIC a Pucheng, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. Durante l’intero processo, i tre aerei sono stati sottoposti a rigorosi test di valutazione, tra cui simulazioni di guasti ai controlli di volo, test sulle condizioni di formazione del ghiaccio e controlli in seguito agli aggiornamenti dei sistemi avionici. Tutti e tre gli aerei sono tornati in sicurezza sulla pista dopo averto la missione, ha dichiarato ieri l’AVIC.