Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la rinascita di Bernal: il colombiano ritorna a vincere dopo 1348 giorni

Roma, 7 febbraio 2025 - Ogni calvario ha la sua fine: anche quello di Egan, che torna al successoil terribile incidente che aveva messo in dubbio il prosieguo di una delle carriere più promettenti degli ultimi decenni. Il ritorno alla vittoria diPrima ancora di un palmares che comprende i successi al Tour de France 2019 e al Giro d'Italia 2021, a parlare era stato il giorno di nascita: 13 gennaio, come Marco Pantani. Insomma, un predestinato, che però proprio come il compianto Pirata ha dovuto fare i conti con tanta sfortuna. Il peggio era accaduto il 24 gennaio 2022, quando durante un allenamento con la bici da cronometro il, a oltre 60 km/h di velocità, a pochi chilometri da casa si era schiantato contro un bus che si era appena fermato. Le conseguenze furono terribili, come avrebbe ricordato in più occasioni proprio il diretto interessato.