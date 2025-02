Ciclismo Europei su pista Limburgo | dal 12 al 16 febbraio si vola in Belgio

Leggi su Sportface.it

Dal 12 al 16, il Velodromo Sport Vlaanderen Heusden-Zolder, nella regione delin, gliElite su, primo appuntamento della stagione 2025 dell’UEC. Saranno 326 gli iscritti provenienti da 26 nazioni a contendersi i 22 titoli in palio. L’Italia si presenta con una spedizione con un misto di promesse e solide certezze pronte a distinguersi nella rassegna belga. Tra i nomi di spicco figurano Elia Viviani, le campionesse olimpiche Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, e pilastri del quartetto come Francesco Lamon e Davide Boscaro, lo scorso anno sul terzo gradino del podio agliElite di Apeldoorn. Enrico Della Casa, presidente dell’Unione Europea di, ha parlato a meno di una settimana dall’inizio della manifestazione. “L’UEC ha un legame profondo con Heusden-Zolder, un luogo che negli anni è diventato un punto di riferimento per il nostro sport.