Metropolitanmagazine.it - Ci sarà Chris Pratt in Jurassic World – La Rinascita?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Questa settimana, in concomitanza dell’arrivo dei trailer durante il Super Bowl, Universal ha rilasciato il primissimo trailer di– La. L’ultimo film della seriepresenta nuovi personaggi, trame e dinosauri segnando un nuovo inizio per la serie. Come afferma il trailer, “È nata una nuova era” eRebirth uscirà tre anni dopoDominion. Laè ambientato cinque anni dopo Dominion, ma nonostante il collegamento tra i due film, il cast è completamente diverso. I fan ora si chiedono se l’eroe della serieapparirà nel film, poiché il suo personaggio, Owen Grady, non è apparso nel trailer.Rebirth vedrà Scarlett Johansson nel ruolo principale, al fianco di Jonathan Bailey e Mahershala Ali, tutti e tre in primo piano nel trailer di Rebirth senza nemmeno una traccia di