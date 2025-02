Movieplayer.it - Christopher Nolan è arrivato in Sicilia per girare The Odyssey: le prime foto

Leggi su Movieplayer.it

Il regista è sbarcato sull'isolana di Favignana per prepararsi alle riprese del suo prossimo blockbuster epico Le riprese di The, nuovo adattamento cinematografico dell'epico racconto di Omero, non dovrebbero iniziare prima della prossima estate, ma intantoè stato già avvistato sull'isola di Favignana, dove sarà ambientata parte della storia. Il regista, infatti, ha scelto l'isola di Favignana e l'arcipelago delle Eolie come location per il suo prossimo film, che promette di essere un'opera monumentale, con un budget di 250 milioni di dollari e un cast stellare che comprende nomi del calibro di Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson e Lupita Nyong'o. "Per l'amministrazione comunale e per tutta la .