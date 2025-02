Chiesta a Csm pratica a tutela Lo Voi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.44 Il consigliere indipendente Mirenda ha chiesto al Csm l'apertura di unadel Procuratore di Roma Lo Voi, dopo le "gravi e sorprendenti affermazioni pubbliche" della presidente del Consiglio Meloni, sul caso Almasri. Dalla premier parole "inaccettabili", secondo Mirenda. "Irriso",inoltre, il Procuratore di Roma."Il diritto di critica all'operato dei magistrati è legittimo,ma non esondi in radicale messa in discussione della funzione giudiziaria".L'invio al Tribunale dei ministri "atto dovuto,non avviso di garanzia".