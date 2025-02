Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola | la cupola è solo un’illusione

Leggi su Funweek.it

La città di Roma ospita moltissime chiese, alcune ricche di opere d’arte, tutte uniche e meritevoli di essere visitate. In pieno centro storico però ce n’è una alquanto singolare: lanon c’è ma si vede. Parliamo delladididove è possibile ammirare una spettacolare illusione ottica.Ladidiè un bellissimo esempio di Barocco Italiano sia per la sia struttura architettonica che per le decorazioni. Questo luogo di culto, inoltre, ha una caratteristica singolare: lanon è mai stata realizzata ma grazie aottica si ha l’impressione di vederla.LEGGI ANCHE: — Basilica di San Pietro, l’apostolo mancante che in pochi notano: la stranezza sulla balaustra >> La, che si trova in Campo Marzio, fu costruita nel ‘600, ma quando i lavori stavano per terminare ci si rese conto che non vie erano più le risorse economiche per completare l’opera con una