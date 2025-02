Chico Forti la famiglia chiede la semilibertà | Studia per fare il pizzaiolo potrebbe uscire tra qualche mese

Leggi su Open.online

dal carcere trae cominciare a sfornare pizze in un locale di Trento. A rivelarlo è suo zio, Gianni, intervistato dal Corriere del Trentino. «Abbiamo chiesto la, speriamo che il Tribunale di sorveglianza dia l’ok in tempi brevi e chepossa iniziare finalmente la sua terza vita, magari tra un paio di mesi», dice il parente dell’ex produttore televisivo condannato all’ergastolo in America con l’accusa di omicidio e tornato in Italia a maggio del 2024. È da quel giorno chenon riabbraccia la sua, ma i suoi legali si stanno dando daperché possa ottenere presto la.La richiesta di permesso per il compleannoPrima di pensare all’uscita dal carcere, però, c’è un altro momento che l’ex produttore tv aspetta con ansia.