Secoloditalia.it - Chico Forti, 66 anni domani dall’inferno alla speranza di una terza vita: chiesta la semilibertà, vorrebbe fare il pizzaiolo

può sperare nella sua: la famiglia del nostro connazionale, detenuto negli Usa dove ha scontato, in un carcere di massima sicurezza in Florida, 24a seguito di un processo controverso e di una condanna per l’omicidio di Dale Pike, per cui si è sempre dichiarato innocente, depositato la ridial tribunale di sorveglianza. La notizia arriva dal Corriere del Trentino che torna su un caso che, sull’onda del dolore e delle perseveranza dell’uomo e della sua famiglia, ha animato campagne mediatiche e coinvolto l’opinione pubblica al di qua e al di là dell’oceano., la famiglia ha richiesto laUnatormentata e interrotta, quella di, che dopo essere stato un campione di windsurf, essersi cimentato nel ruolo di produttore televisivo e poi, catapultato al centro di una vicenda che lo ha visto intrappolato nelle maglie della giustizia americana, che come noto l’ha condannato all’ergastolo in America per un omicidio che lo stesso detenuto ha sempre negato di aver compiuto argomentando la sua difesa e respingendo con forza le accuse – e i procedimenti giudiziari – mossi contro di lui,vede la luce in fondo al tunnel: e Per la prima, vera volta, da quando ha lasciato l’istituto penitenziario di Miami, e dopo un lungo lavoro diplomatico portato avanti dal governo e dpremier Giorgia Meloni in prima persona, è rientrato in Italia per finire di scontare la pena nel carcere veronese di Montorio.