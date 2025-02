Dilei.it - Chiara Ferragni, l’azienda è “in perdita di qualche milione di euro”. La data della svolta

di, Fenice Srl, è in. Conti in rosso, dopo il Pandoro Gate e lo scandalo legato alle Uova di Pasqua. Al momento, l’imprenditrice digitale e influencer è stata rinviata a giudizio per l’accusa di truffa aggravata. Ma il bilancio del 2023 non è stato ancora chiuso: ora c’è la, e si parla già di perdite di “di”.Fenice Srl inIl Caso Pandoro e Uova di Pasqua ha mescolato le carte di un castello che all’apparenza era praticamente perfetto, e che è crollato in un soffio. La situazione di, a poco più di un anno, non è migliorata, o almeno: l’esercizio del 2023, come afferma Repubblica, “dovrebbe chiudersi inperdi, a singola cifra”. Sarebbe dunque necessario un aumento del capitale: le perdite sarebbero in parte dovute anche ai 400milache ladeve versare all’Antitrust, oltre naturalmente a un calo dei ricavi, sebbene minimo rispetto al 2024.