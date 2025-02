Dilei.it - Chi veste Elodie a Sanremo 2025

Leggi su Dilei.it

Con la somma gioia degli italianista per iniziare e, con lui, anche la parallela competizione che vedrà gli artisti scontrarsi per charme sul palco. Sebbene l’aura di stupore e sorpresa ad aleggiare attorno ai futuri look dei Big in gara sia tuttora molto fitta, a fonti certe è sfuggita qualche soffiata in merito. Come ogni anno, oramai lo sappiamo, il palco dell’Ariston si trasformerà in una immensa pedana ad ospitare, oltre alla musica italiana, anche nomi di grandi stilisti.Dopo le anticipazioni in merito ai look di Geppi Cucciari e Simone Cristicchi, qualcosa riguardo cosaindosserà in teatro è trapelato.Le anticipazioni dei look di: parola alla sua stylistDimenticarsi alle 7 sarà il brano con cuiproverà a farci ballare ed insieme emozionarci a: quella al preludio è la sua quarta partecipazione alla gara canora più celebre di sempre, dopo aver vestito i panni di co-conduttrice e stregato il pubblico in platea e a casa con mise scenografiche all’insegna del rosso.