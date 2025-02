Lettera43.it - Chi sono i tre ostaggi israeliani che Hamas libererà domani

ha fornito, con quasi due ore di ritardo rispetto alla scadenza concordata con Israele, i nomi di treche verranno rilasciatinell’ambito del cessate il fuoco. Si tratta di Eli Sharabi, Ohad Ben Ami e Or Levy. In cambio Israele dovrebbe liberare 183 palestinesi secondo il Times of Israel. Di questi, 18 stanno scontando l’ergastolo, 54 stanno scontando lunghe condanne e 111stati detenuti nella Striscia di Gaza durante la guerra.Chii tre uomini rilasciati daEli Sharabi, 52 anni, era stato rapito da Be’eri insieme al fratello Yossi, il cui decesso è stato confermato, così come la moglie e le figlie dell’uomo. Ohad Ben Ami, 55 anni, è stato catturato nel kibbutz Be’eri insieme alla moglie Raz, successivamente rilasciata. Or Levy, 34 anni, era invece fuggito dal festival attaccato dail 7 ottobre 2023 con la moglie Eynav, trovando rifugio in un bunker, dove però è stato rintracciato dai miliziani.