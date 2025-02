Formiche.net - Chi sono i patrioti in conclave per una Ue più trumpiana

Tredici leader sovranisti riuniti a Madrid per dire no alle larghe intese tra popolari e socialisti e per costruire l’alternativa europea, sulla scorta dello slogan trumpiano Make Europe Great Again (Mega) in versione Ue. Sarà un fine settimana all’insegna delle rivendicazioni quello che si apre sabato a Madrid, dove a fare gli onori di casa ci sarà il numero uno di Vox, Santiago Abascal, neo eletto presidente del gruppo dei, che contano ben 86 seggi all’Europarlamento.Chi ci sarà e i temi sul tavoloOltre al segretario della Lega Matteo Salvini, saliranno sul palco il premier ungherese Viktor Orban, Marine Le Pen del Rassemblement National, l’olandese Geert Wilders del Partito per la Libertà, l’estone Martín Helme, la greca Afroditi Latinopoulou, il ceco Petr Macinka, il polacco Krzysztof Bosak, il leader di Chega il portoghese André Ventura, e il leader del partito ceco Ano, Andrej Babis.