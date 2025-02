Liberoquotidiano.it - "Chi salirà sulla Mare Jonio". L'ultima trovata della ong Mediterranea: mossa disperata (per sfidare il governo)

La navediSaving Humans, impegnata dal 2018 nel soccorso e salvataggio in, sarà presente a Napoli, al molo 21 di varco Pisacane, dall'8 febbraio fino al 16 per gli open day. Giornate in cui la società civile e il mondo delle associazioni di base potranno visitare la nave e incontrare i capi missione, che spiegheranno il funzionamento delle missioni di salvataggio mostrando tutte le fasi del processo fino allo sbarco delle persone soccorse in un porto sicuro. Sono già circa 1.000 le richieste di visitanave, che sono arrivate attraverso il modulo di prenotazione online, tanto che in alcuni giorni si è già praticamente in sold out. Larghissima la partecipazione delle scuole napoletane che hanno risposto in massa con tantissime richieste di visite a bordo.